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Sağlık için yürüdüler

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından organizasyonu yapılan “Dünya Yürüyüş Günü “ etkinliğinin bu yılki teması Çocukluk Çağı obezitesinin önüne geçmek ve farkındalık olarak ifade edildi.

Sağlık için yürüdüler

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından organizasyonu yapılan “Dünya Yürüyüş Günü “ etkinliğinin bu yılki teması Çocukluk Çağı obezitesinin önüne geçmek ve farkındalık olarak ifade edildi.

08 Ekim 2019 Salı 22:17
Sağlık için yürüdüler

Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Kültür Park alanında ortaokul öğrencilerinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Dumlupınar Ortaokulu, Özel Platin Sağlık Koleji ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Yürüyüş sonrasında fizyoterapist Ayşe Özdemir tarafından öğrencilere fiziksel aktivite hareketleri yaptırıldı. Aktivitenin ardından çuval yarışı, halat çekme oyunları oynanırken öğrencilere mandalina, elma, süt ikramında bulunularak ağız-diş sağlığı seti ve “Sağlığım için!” kitabı dağıtıldı

.(Haber Merkezi)

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