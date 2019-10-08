Sağlık için yürüdüler

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından organizasyonu yapılan “Dünya Yürüyüş Günü “ etkinliğinin bu yılki teması Çocukluk Çağı obezitesinin önüne geçmek ve farkındalık olarak ifade edildi.