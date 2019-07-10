“Sağlık için tuz ve şekerden uzak durun”

Kentte bulunan kafeler ve lokantaları ziyaret eden Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı, Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Şube Müdürü Sami Durdu, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim sorumluları Ebe Selin Yılmaz ve Diyetisyen Özlem Gök, Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü hakkında bilgiler veriyor.

Bu kapsamda heyet, Fas Kahvesi İşletme Sahibi Şükrü Şahin, Kahveland İşletme Sahibi Adil Balaban ve baş aşçısı, Havuzbaşı Et Lokantası İşletme Sahibi ve Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Mado İşletme Sorumlusu Yücel Kurak ve Mado Baş Aşçısı Aziz Atmaca’yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde heyet, işletme sahiplerine protokol kapsamında bilgilendirerek, besinlerdeki tuz kullanımının yüzde 4, şeker kullanımının ise her yıl yüzde 5 azaltılacağını ifade etti.

Birçok hastalığın nedeninin aşırı şeker ve tuz kullanımı olduğu belirtilen ziyaretlerde, şeker ve tuzun insan sağlığını korumak amacıyla indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, kişi başı günlük tuz tüketim oranının 5 gram olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, fazla tuz tüketiminin en başta hipertansiyonun tetikleyicisi olduğu tuzun ayrıca mide kanseri, osteoporoz, böbrek hastalıkları, kalp krizi ile bağlantılı olduğunun da altı çizildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 'Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı' oluşturulduğu ve bu süreçte ekmekteki tuz oranını yüzde 25, salçada yüzde 64, zeytinde ise yüzde 50 azaltma sağlandığı vurgulanan ziyaretlerde, 2014'te yayımlanan genelgeyle kamu kurumlarının kafeteryalarında ve yemekhanelerinde tuzlukların kaldırıldığı da ifade edildi.

İşletme sahiplerinin de artık masalardan tuzlukları kaldırması ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalandığının anlatıldığı açıklamada işletme sahiplerinden bu konuya eğilmeleri ve destek beklenildiği vurgulandı.(Haber Merkezi)