Sağlık Hizmetleri MYO’da “15 TEMMUZ” konferansı

15 Temmuz 2016 tarihinde hain terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu ancak milletin canını ve malını ortaya koyarak milli iradeyi koruduğu vurgulanan konferansta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; “Bu destansı gecede Türk Milleti büyük bir cesaret göstererek demokrasiye zincir vurulmasının önüne geçmiş ve dünyaya bir gıpta örneği teşkil etmiştir. Hain darbe girişimi karşısında milletin bu dik duruşu demokrasi sınavının başarıyla geçilmesinin zeminini oluşturmuştur” dedi.

15 Temmuz ve sonrası milli birlik ve beraberlik ruhunun en yoğun duygularla hissedildiği, milletin hainlere karşı kenetlendiği, kahraman milletimizin gururla hatırlayacağı ve bir daha asla yaşanmaması için elinden gelen bütün çabayı sarf edeceğinin dile getirildiği konferansta; “Türk Milleti'nin çelikten iradesinin aşılamayacağını bir kez daha gösteren aziz milletimiz yarınlarına daha sağlam adımlarla yürüyecektir. İşte bu noktada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü geleceğimizi oluşturan çocuklarımıza ve gençlerimize bütün anlam ve önemli aktarmak ve hissettirmek elzemdir. Kahraman milletimizin 15 Temmuz günü neler yaptığını ve hangi duyguları hissettiğini daha iyi anlamak ve kavramak adına Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda bu tür etkinlikler devam edecektir” denildi.



(Volkan SINAYUÇ)

