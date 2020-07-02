Sağlık Hizmetleri MYO ilk öğrencilerini bekliyor

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı ile Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programlarına öğrenci alımı yapılması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi.

Böylece 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programına 40, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programına ise 30 öğrenci alımı yapılması kararlaştırıldı.

Hitit Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Doğal ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkışı, yarattığı etkiler, bu sorunlara getirebilecek çözüm yolları ile ilgili her konuda detaylı olarak eğitimin verileceği Çevre Sağlığı Bölümü ile öğrencilere çalışma hayatlarında ışık tutması amacıyla ulusal ve uluslararası çevre konuları ile ilgili mevzuat karşılaştırılmalı olarak verilmesi planlanıyor.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü’nde ise bireylerin yaşadıkları toplumda sağlıklı, kaliteli ve mümkün olan en uzun süre başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamanın sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğu dikkate alınarak, engelli bireylerin özür türüne ve derecesine göre günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda karşılaştıkları güçlükleri aşmaya yönelik alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip donanımlı meslek elemanların yetiştirilmesi hedefleniyor”

(Haber Merkezi)