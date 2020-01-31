Sağlık hizmetleri anketi ele alındı

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinasyonunda ve Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında düzenlenen “Sağlık Personeli ve Hastane Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyet Anketi” toplantısında anket sonuçları ele alındı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Seyfettin Zengin, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile birlikte Sağlık Müdürlüğü uzmanları yer aldı.

(Mehmet DALAR)