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“Sağlık hizmetinin sunumunda önemli sıkıntılar yaşanmakta” 

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Sağlık Bakanı Koca’nın bir haber ajansına yapmış olduğu açıklamada tüm sağlık çalışanlarının haklarının teslim edileceği bir 14 Mart Tıp Bayramı kutlanacağına dair sözlerinin yerde kalmamasını temenni ediyoruz. Açıklamaların sözde kalmayıp icraata dönüşmesi sürecini dikkatle takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Güncel 14.03.2022, 21:52
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“Sağlık hizmetinin sunumunda önemli sıkıntılar yaşanmakta” 

Sağlık-Sen tarafından istihdam yetersizliği ile hekimlerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin hazırlanan rapor hakkında da bilgi veren Saatcı, şunları söyledi:
“Sağlık çalışanları; aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği, düzensiz ve uzun çalışma süreleri, malpraktis ve şiddet gibi sorunlarla uzunca bir zamandan beri mücadele ediyor. Bunun yanında, pandemi ile iş yükü kat be kat artan sağlık çalışanları, insanımıza şifa dağıtmak için insanüstü bir gayretle çalıştı ve halen de bu şekilde çalışmaktadır. Salgın bizlere ülkemizde kısıtlı insan gücü ile yüksek düzeyde sağlık hizmeti sunulduğunu gösterdi. Elbette bu sağlık çalışanlarının üstün fedakârlığıyla oldu. Ancak gelinen son noktada, bunun bu şekilde sürdürülebilir olmadığı açıkça ortada. Bugün kamuda görevli başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları tek tek istifa etmekte, sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Sorunların ve sıkıntıların devam etmesi Türkiye ‘sağlık sisteminin’ geleceği adına önemli riskler içermektedir.”
Hekime müracaat sayısı hemen hemen aynı iki ülke olan Almanya ile Türkiye arasında sağlık çalışanı istihdamı kıyaslaması yapan Saatcı,“Almanya’nın Türkiye’ye göre hemşire ve ebe sayısı yaklaşık 4.4, hekim sayısı ise yaklaşık 2.2 kat daha fazladır. Bu demektir ki, Türkiye’de hemşire ve ebeler 4.4, hekimler ise 2.2 kat daha fazla çalışmaktadırlar. Benzer durum diğer sağlık personeli için de geçerlidir. Bu noktada, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülmesi için istihdamın artırılmasına yönelik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.  (Haber Merkezi) 

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