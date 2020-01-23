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Sağlık güvenlik birimi hizmeti alımı için ihale

Çorum Belediyesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmeti alımı için ihale düzenledi.

Sağlık güvenlik birimi hizmeti alımı için ihale

Çorum Belediyesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmeti alımı için ihale düzenledi.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:44
Sağlık güvenlik birimi hizmeti alımı için ihale

Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık usul ile ihale düzenlendi.

Kısmi Zamanlı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) hizmet alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 316 bin 650 TL olan ihalede İŞGÜSA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı firması tarafından 199 bin 760 TL, Hitit OSGB tarafından ise 220 bin 35 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Karacaköylü tekliflerin incelenmesinin ardından sonucun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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