Son Dakika

“Sağlık emekçileri yok sayılmakta”

Genel Sağlık-İş Sendikası MYK Üyesi, Hukuk ve TİS Sekreteri Yalçın Çiftçi, ekonomik kriz koşullarında sağlık emekçilerinin hak ettikleri insani koşullarda yaşamaktan uzak olduğunu belirterek, “Sağlık emekçilerinin ekonomik durumu her geçen gün kötüye gitmekte, meslek itibarı her geçen gün ayaklar altına alınmaktadır” dedi. 

Güncel 15.12.2021, 22:46
8
“Sağlık emekçileri yok sayılmakta”

16.11.2021 tarihinde sunulan kanun teklifinin kamuoyuna henüz yasalaşmadan açıklandığını ve sağlık çalışanlarına “büyük bir lütuf” yapılmış gibi duyurulduğunu kaydeden Çiftçi, öncelikle “pratisyen hekim, uzman hekim ve diş hekimlerini” kapsayan bir düzenleme yapılmasının öngörüldüğünü, bu hususun kamuoyuna ve sağlık çalışanlarına “bir müjde” olarak duyurularak, sağlık çalışanlarına “sözde” sahip çıkıldığı imajının yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi.   
13 gün boyunca sergilenen tiyatronun son perdesinde söz konusu kanun teklifinin geri çekildiğini anımsatan Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Gelinen noktada, kaos yaratmak istense bile ülkeyi yönetip yönetemediğini test etme ihtiyacını hisseden iktidar tarafından, verilen sözler tutulmamış, neredeyse yasalaşacağı yönünde bir öngörüyle kamuoyuna açıklanan kanun teklifleri, yasalaşmadan geri çekilmiştir. Mevcut durumda, sağlık çalışanlarının elinde kocaman bir sıfırdan başka hiçbir şey bulunmamaktadır. Sağlık çalışanları ile ilgili bir yasal düzenlemeyi, temel kanun çıkararak yapmak yerine, konunun muhatabı olan sağlık çalışanlarının dikkatinden kaçırmak gayesi ile torba kanun teklifleri içerisinde bir yere sıkıştırmaya çalışan iktidar, sağlık çalışanlarına, emeğinin karşılığını yine vermekten kaçınmıştır. 
Söz konusu “kanun teklifleri”, tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması nedeniyle sağlık çalışanlarını ayrıştırmış, iş barışını bozmuş, sağlık çalışanlarının huzurunu kaçırmıştır.
Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, kamucu - halkçı sağlık politikalarını uygulamaktan uzak durup, piyasacı sağlık anlayışını tercih eden iktidar, yine sağlık çalışanlarının haklı taleplerine kulaklarını tıkamış, Anayasa’nın 49. maddesinde yer alan “çalışanların hayat seviyesini yükseltme” ilkesini ayaklar altına almıştır 
Siyasi iktidarın, sağlık emekçilerinin, hak etmiş olduğu özlük haklarını dikkate alacakları yönünde inancımız kalmamıştır. 
Siyasi iktidar, sürekli olarak vaatte bulunmakta, sürekli olarak gerçekleşmeyen vaatler nedeniyle hüsrana uğrayan hep sağlık emekçileri olmaktadır. 
Günümüzün ekonomik koşullarında; sağlık emekçileri, hak ettikleri insani koşullarda yaşamaktan uzaktırlar. Sağlık emekçilerinin ekonomik durumu her geçen kötüye gitmekte, meslek itibarı her geçen gün ayaklar altına alınmaktadır. 
Gece gündüz, kar kış, pandemi demeden, özveri ile tüm ülkeye 24 saat sağlık hizmeti sunan tüm sağlık emekçileri, onurlu bir yaşam ve emeklilik sürecekleri asgarisi yoksulluk sınırının üstünde maaş talep etmektedirler.  
Sağlık çalışanlarına verilen sözler tutulmamakta, siyasi iktidarın bu sözleri tutacağı yönünde hiçbir olasılık bulunmamaktadır. “Sağlığa uzaktan bakan” bir Sağlık Bakanı’nın, sağlık emekçilerinin, özlük haklarını iyileştirici bir politika izlemesi mümkün değildir. 
Sağlık emekçileri yok sayılmakta, özlük hakları, torba kanun içerisinde düzenlenmeye çalışılmakta ve bu dahi başarılamamaktadır.
Siyasi iktidar, sağlık emekçilerinin özlük haklarının iyileştirilmesine dair kanun tekliflerini geri çekerek, sağlık emekçilerini, “yaşanması imkansız koşullarda” yaşamaya mahkum etmektedir. 
Genel Sağlık-İş olarak, sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin kanun tekliflerinin geri çekilmesi gibi hakka, hukuka aykırı, vicdanları derinden yaralayıcı duruma karşı sessiz kalmayacağız.” (Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@