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“Sağlık ekip işidir, ayrım yapılamaz”

Güncel 09.12.2021, 18:53
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“Sağlık ekip işidir, ayrım yapılamaz”

DEVA Partisi İl Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Özgür Özçerezci de, sorunun gündeme geldiği anda “Maaşta iyileştirme tüm sağlık emekçilerini kapsamalı” diyerek tepkisini ortaya koydu. Dr. Özçerezci, doktorlara verileceği söylenen zammın da gerçekte 5 bin değil sadece bin lira olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:
“Pandemi dönemi, son derece donanımlı ve özverili bir sağlık ekibimizin olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye’de kamu, üniversite ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışan yaklaşık 1,1 milyon sağlık çalışanımız var. Bunun yaklaşık 870 bini kamu ve üniversitelere ait kuruluşlarda görev yapıyor. 40’a yakın branşta sağlık emekçisi gece gündüz demeden, aylarca izin kullanmadan, ailelerinden uzak kalarak kendi sağlıkları ve hayatları pahasına canla başla çalışıyorlar.
“ÇALIŞMA BARIŞINI ZEDELİYOR”
Ancak maaş ve özlük hakları, bu emek ve özverinin karşılığını vermekten çok uzak kalıyor. Ek ödeme süreçleri etkin yönetilemiyor; çoğunlukla adaletsiz şekilde ve gecikmeli yapılıyor. Bu durum sağlıkçıları hem maddi hem de psikolojik olarak etkiliyor; çalışma barışını da zedeliyor. 
Artan enflasyonla birlikte, yetersiz maaş ve ek ödemelerdeki belirsizlikler sağlık çalışanlarını hızla yoksulluk sınırına getirdi. Bugün Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 10 bin TL’nin üzerine çıkmışken, sağlık meslek mensuplarının büyük bir bölümünün maaş ve döner sermaye yoluyla eline geçen meblağ bunun çok altında kalıyor.
Doktorlara yapılan zam 5.000 TL’ye kadar denmektedir, ancak daha önce verilen ek ödeme kesilerek yerine verilmiştir. İşin aslı verilen zam 1.000 TL bile değildir. 
“BEYİN GÖÇÜ HIZLA ARTIYOR”
Salgının ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşınan maaş ve özlük hakları, sağlıkta şiddet ve mesleki tatminsizlik nedeniyle sağlıkçıları artık tükenme noktasına getirdi. Çok sayıda sağlık çalışanı istifa ediyor; imkânı olan başka ülkelere göç ediyor. Zamanını dolduran hemen emekli oluyor. Son yirmi ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi buldu. Beyin göçü ise binlerle ifade ediliyor.
“SAĞLIK ÇALIŞANI EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALACAK”
   Sağlık iş gücü, ucuz iş gücü haline gelmemelidir. DEVA Partisi olarak hekimler ve diğer sağlıkçılar diye bir ayırım olmaksızın, tüm sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını almalarını, meslek hayatları boyunca ve emeklilik döneminde insanca yaşayacak seviyede ve güvencede bir gelir düzeyine sahip olmalarını sağlayacağız. Bunun için işgücü planlamasından başlayarak sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız; ücretlendirme sistemini bütünsel bir bakış açısıyla kurgulayacağız.” (Haber Merkezi)
 

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