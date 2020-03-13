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“Sağlık çalışanlarının yüreği insan sevgisi ile dolu olmalı”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uzm Dr.Ömer Sobacı, hastanelerin yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“Sağlık çalışanlarının yüreği insan sevgisi ile dolu olmalı”

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uzm Dr.Ömer Sobacı, hastanelerin yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

13 Mart 2020 Cuma 23:46
“Sağlık çalışanlarının yüreği insan sevgisi ile dolu olmalı”

İl Sağlık Müdürlüğü Tabip Odası ve hastanelerin çelenklerinin yöneticileri tarafından konulmasının ardından İstiklal Marşı okunurken, törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm Dr.Ömer Sobacı, bakanlığın öncelikle hedefinin; çağdaş sağlık hizmeti anlayışını insana ulaşabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanında sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmaları da kapsadığını dile getirdi.

İnsanın sağlık çalışanı olabilmesi için yüreğinin, sevgilerin en güzeli, en anlamlısı olan insan sevgisiyle dolu olması gerektiğini vurgulayan Uzm Dr.Ömer Sobacı, ancak bu şekilde hoşgörü ve özveriyle insanlara hizmet edilebileceğini dile getirdi.

Gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisinin sağlık olduğuna dikkat çeken Sobacı, Türkiye’nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla takdir topladığını ve birçok ülkeye örnek gösterildiğini vurguladı.

(Erkan BAYATLI)

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