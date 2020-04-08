“Sağlık çalışanlarının yükü ağır, uygun çalışma ortamı sağlanmalıdır”

Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyle:

“Bugün ilimizde şehirlerarası yol kontrolünde yolculuk yapanların ateşini ölçmekle görevli acil tıp teknisyeni (ATT) bir sağlık çalışanının kaza haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

ATT görevlisi sağlıkçımız maalesef ciddi şekilde yaralanmış ve hemen tedavi altına alınmıştır.

çalışanlarının üstünde şu an hem ‘normal sağlık işleyişinin sürdürülmesi’ hem de ‘COVID’le mücadele devam ettiği’ için zaten büyük bir yük vardır. Her hekim ve sağlık çalışanı şu an üstüne düşen görevi ve fazlasını fedakarlıkla yapmaktadır. Bundan dolayı bu tür görevlendirmeler yapılırken ‘sağlık çalışanları’nın daha etkili olabilecekleri uygun ortamlarda çalışmalarının sağlanması ve iş güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Zaten sağlık merkezlerinde Korona virüs hastalığına yakalanan sağlıkçılarımızın haberleri bizi endişelendirirken, bir de bu şekilde elim bir kaza haberinin yaşanması bizi çok daha büyük üzüntülere sevketmiştir.

Kaza geçiren sağlık ordusu çalışanı hanımefendiye ve eşi olan meslektaşımız Doktor Gökhan Bilgili’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”