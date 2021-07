“Sağlık çalışanlarının kaderi şiddet olmamalı” 

Bir önceki aya göre kısmi bir azalış görülse de yılın ilk 6 ayındaki vaka sayısının 88’e ulaşmış olmasının, durumun vahametini gözler önüne serdiğini ifade eden Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ay boyunca, Türkiye’nin aşılama hedefine giden yolda büyük özveriyle çalışan sağlık emekçilerine yönelik 13 şiddet vakası yaşandı. 17 saldırganın yer aldığı bu vakalar dolayısıyla 15 sağlık çalışanı mağdur oldu. Haziran ayında yaşanan şiddet olaylarını da dâhil ettiğimizde, geride kalan 6 ay boyunca, toplamda 140 sağlık çalışanı, 173 saldırganın şiddetine maruz kalmıştır. Bu tabloya, kayda girmeyen şiddet olaylarını da dâhil ettiğimizde, neredeyse her güne bir şiddet olayının düştüğü sonucuna ulaşmış oluyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere her kurumun ve toplumun her bir ferdinin bu vahim tablodan kendine pay çıkarması gerekmektedir. Türkiye’de bu denli vazgeçilmez kamu hizmeti yürütüp de bu kadar çok şiddete maruz kalan ikinci bir çalışan kesim bulunmamaktadır. Bu durumda akıllara “şiddet sağlık çalışanlarının kaderi mi” sorusu gelmektedir. Normal koşullarda hiçbir kimsenin bu soruya “evet” demesi mümkün değildir. Ancak sıradanlaşan şiddet olayları ve bu olaylar neticesinde ortaya çıkan veriler, kabul edilmese de Türkiye’de şiddetin sağlık çalışanlarının vahim gerçeği olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çok daha vahim olanı ise şiddetin; coğrafi, fiziki ve sosyal statü açılarından herhangi bir sınır tanımamasıdır. Şöyle ki doğudan batıya, güneyden kuzeye her ilde her yerleşim yerinde şiddet vakalarına rastlanmaktadır. Aynı şekilde güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu hastanelerden, sokak sokak hasta peşinde koşan ambulanslara kadar her yerde sağlık çalışanları şiddetin kurbanı olabilmektedir. Şiddet uygulayanlara baktığımızda da toplumun her kesiminden kimseler olduğunu görüyoruz. Eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir, genç-yaşlı her bir vatandaş, maalesef sağlık çalışanlarına şiddet uygulayabiliyor. Tüm bunlar bizlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu göstermektedir. Durum böyle olduğu için de çözümün, daha doğrusu çözüm yollarının toplum temelli olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Sağlık birimlerindeki güvenlik önlemlerinin arttırılması, cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanması, ne yazık ki rutin hale gelen şiddet olaylarını önlemeye yetmeyecektir.” (Haber Merkezi)