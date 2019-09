“Sağlık çalışanlarının emeği görmezden gelindi”

Toplu sözleşme döneminde azim, kararlılık ve süreklilik arz eden bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Ahmet Saatcı, “Sağlık-Sen olarak; masada azim, kararlılık ve süreklilik arz eden bir mücadele ortaya koyduk. Taleplerimiz de tavrımız da netti” dedi.

Toplu sözleşme sürecine hazırlanırken teşhis ettikleri ve sorunlu buldukları birçok hususun masada ve sonrasındaki süreçte kendilerini haklı çıkardığını kaydeden Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “İl ve ilçe teşkilatlarımızın sahada gösterdiği gayret, döktüğü ter ve özenle ortaya koyduğumuz makul teklifler, masada değersizleştirilmiş, sağlık çalışanlarının emeği, yaşadıkları zorluklar görmezden gelinmiştir. Bizler hakça ve dürüstçe direnerek ve çalışanlarımızı memnun edecek neticeye varması noktasında ortaya koyduğumuz gayretle, temsil yeteneğimize güç kattığımıza inanıyoruz. Sizler karamsar olmayın, umutsuzluğa asla kapılmayın. Sizi dik duruşunuzdan kuşkuya düşürmek isteyenlere müsaade etmeyiniz. Biz biliyoruz ki, haklı olanların sözü güçtür” ifadelerini kullandı.

Atılan her adım istedikleri gibi sonuçlanmayabileceğini dile getiren Saatcı, “Ancak bu bizi varmak istediğimiz noktadan asla uzaklaştırmamalıdır. Aksine, zoru başarma, hedeflerimize ulaşma anlamında hırslandırmalı, amaçlarımız peşinde mücadelemizi perçinlemelidir. Biliniz ki, başarı ve esenliğin yolu, zorluk ve çabanın elindedir. Bizler de bu çabayı her zaman her risk karşısında gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Bir önceki dönem niçin masadan kalkmadınız, imza attınız diye eleştirenler, şimdide niçin masadan kalktınız şeklinde eleştiri getirebilirler. Bizler yönümüzü ve kararlarımızı bağcıyı dövme niyetiyle yapılan eleştirenlere göre değil, doğruya ve yapılması gerekene göre belirlemek zorundayız” dedi.

(Haber Merkezi)