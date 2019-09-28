Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

“Sağlık çalışanlarının emeği görmezden gelindi”

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen’in Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar ve emeklerinin görmezden gelindiğini söyledi.

“Sağlık çalışanlarının emeği görmezden gelindi”

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen’in Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar ve emeklerinin görmezden gelindiğini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:35
“Sağlık çalışanlarının emeği görmezden gelindi”

Toplu sözleşme döneminde azim, kararlılık ve süreklilik arz eden bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Ahmet Saatcı, “Sağlık-Sen olarak; masada azim, kararlılık ve süreklilik arz eden bir mücadele ortaya koyduk. Taleplerimiz de tavrımız da netti” dedi.

Toplu sözleşme sürecine hazırlanırken teşhis ettikleri ve sorunlu buldukları birçok hususun masada ve sonrasındaki süreçte kendilerini haklı çıkardığını kaydeden Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “İl ve ilçe teşkilatlarımızın sahada gösterdiği gayret, döktüğü ter ve özenle ortaya koyduğumuz makul teklifler, masada değersizleştirilmiş, sağlık çalışanlarının emeği, yaşadıkları zorluklar görmezden gelinmiştir. Bizler hakça ve dürüstçe direnerek ve çalışanlarımızı memnun edecek neticeye varması noktasında ortaya koyduğumuz gayretle, temsil yeteneğimize güç kattığımıza inanıyoruz. Sizler karamsar olmayın, umutsuzluğa asla kapılmayın. Sizi dik duruşunuzdan kuşkuya düşürmek isteyenlere müsaade etmeyiniz. Biz biliyoruz ki, haklı olanların sözü güçtür” ifadelerini kullandı.

Atılan her adım istedikleri gibi sonuçlanmayabileceğini dile getiren Saatcı, “Ancak bu bizi varmak istediğimiz noktadan asla uzaklaştırmamalıdır. Aksine, zoru başarma, hedeflerimize ulaşma anlamında hırslandırmalı, amaçlarımız peşinde mücadelemizi perçinlemelidir. Biliniz ki, başarı ve esenliğin yolu, zorluk ve çabanın elindedir. Bizler de bu çabayı her zaman her risk karşısında gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Bir önceki dönem niçin masadan kalkmadınız, imza attınız diye eleştirenler, şimdide niçin masadan kalktınız şeklinde eleştiri getirebilirler. Bizler yönümüzü ve kararlarımızı bağcıyı dövme niyetiyle yapılan eleştirenlere göre değil, doğruya ve yapılması gerekene göre belirlemek zorundayız” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Baro Başkanı Yaşar’dan Ali Can Doğan’a kutlama
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Kırıkkale Valisi Sezer’e ziyaret
Aşgın’ın portresini çizdi
Aşgın’ın portresini çizdi
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Türk Telekom, telafi için 2 ay internet paketi hediye edecek
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in davası başladı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Eczacı Şefkat Güler mazbata aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim