Sağlık çalışanlarının büyük özverisi deyim yerindeyse “gözleri yaşarttı”

Bu anlamda, pek çok meslek grubu veya kurumdan söz edilebilir, ama bunların en başında hiç tartışmasız “sağlık çalışanları” geliyor. En üst yöneticisinden hekimine, hemşiresinden hastabakıcısına, laborant, tekniker, tıbbi sekreterinden koruma ve temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanları, bu süreçte adeta “özveri simgesi” oldular. Tüm toplum tarafından şükran duygularıyla takdir edildiler.

Ülkemizde yaklaşık 8 bin sağlık çalışanı, fedakârca görev yaparken enfekte oldu. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı ise 300’ü geçti. Aralarında yakın tanıdıklarımız, hemşehrilerimiz de var.

“Çorum’da Yılın İnsanı” denilince, bu fedakâr insanların dışında kimse akla gelmiyordu. Gazeteniz ÇORUM HABER de, bir “vefa borcu” olarak, minnet duygusunun gereği olarak, sağlık çalışanlarımızın haklarını teslim ediyor ve hepsini ayrı ayrı “2020’nin Çorum’da yılın insanları” olarak ayakta alkışlıyor.