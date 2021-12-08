“Sağlık çalışanlarının artık sabrı tükendi”

Hekimlerin zaten almakta olduğu ücret olan “sabit ek ödemenin” genel bütçeden karşılanmasının ücrette bir artış olmadığını belirten Çiftçi, “Yapılan sadece, ödemenin yapıldığı kaynağın yani ödeme kaleminin değişikliğidir.

İktidarın bu değişikliği çalışan hekimlere zam yapılmış gibi anlatması kandırmacadan ibarettir” ifadelerini kullandı.

Bu tiyatronun birincil amacının sağlık emekçilerini ayrıştırmak diğer amacının ise iktidarın güdümündeki yandaş sendikalardan istifaları engellemek olduğunu kaydeden Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Genel Sağlık-İş olarak bu oyunu görüyoruz. Hemşiresinden hekimine, hizmetlisinden profesörüne, bir bütün olarak, ortak özlük ve sosyal haklarımız için yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış yapılacağını halkımıza kameralar önünde deklare etmiştir. Kendisine soruyoruz; bu artış ne zaman ve ne şekilde yapılacaktır?

Kameralar önünde sağlık emekçilerine ücret artışı hayalleri pazarlayarak halkımızı yanıltmak Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı’na yakışmamaktadır. Sağlık çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Sağlık Bakanı makamında bulunmasının bir gereği olarak, kendisinden Sağlık Bakanı vakarına uygun bir şekilde, davranmasını beklemektedir.

Açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilen sağlık çalışanlarının, ‘zam yaptık, yapıyoruz, yapacağız…’ aldatmalarına kanacak hali kalmamıştır. Artık sabır tükenmiştir.

Gece gündüz, kar kış, pandemi demeden özveri ile tüm ülkeye 24 saat sağlık hizmeti sunan tüm sağlık emekçileri onurlu bir yaşam ve emeklilik sürecekleri ücret talep etmektedirler.

Acilen durumun farkına varılmalı! Sağlık çalışanlarına, en düşüğü yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yaraşır tek maaş ödemesi yapılmalıdır.

Ayrımcılığa imza atan kanun tekliflerini kamuoyuna duyururken dahi, özerk ve bağımsız olamayan, kameralar önünde cumhurbaşkanı tarafından bir çocuk gibi azarlanan Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı talimatı olmadan hareket edemeyeceğini apaçık göstermiştir.

Sağlık Bakanı bu talepleri karşılama iradesini kendisinde görmüyorsa, Cumhurbaşkanı’ndan acilen affını istemelidir.

Genel Sağlık-İş, yalnızca sağlık emekçilerinin hakları için değil, tüm yurttaşlarımızın eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkı içinde mücadele etmektedir.

Unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafak sökmeden önceki andır.” (Haber Merkezi)

