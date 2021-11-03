Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı

Korona virüs salgınının başlaması ile birlikte yorucu ve stresli bir ortamda çalışmaya başlayan sağlık çalışanlarını unutmadıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Covid-19 ile mücadele eden tüm sağlık kuruluşlarındaki personelin toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak yılsonuna kadar kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Başkan Yardımcısı Çöplü, “Çorum Belediyesi olarak pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın yanında yer aldık. Onlara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla her fırsatta desteğimizi ifade ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız kurum kartlarını göstererek Çorum ULAŞ AŞ’ye ve belediyemize bağlı olan toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak yararlanabilecekler.” dedi.