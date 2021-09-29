Sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde bölgedeki yaraları sarmak için Kastamonu ve Sinop’ta görevlendirilen Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 27 sağlık çalışanına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı Teşekkür Belgesi takdim edildi.

İl Ambulans Servis Başhekimliği’nde gerçekleştirilen törene İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve sağlık çalışanları katıldı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı törende yaptığı konuşmada, sel felaketinde gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının emeklerinin büyük olduğunu söyledi. Sobacı, “Hem sel felaketine hem de orman yangınlarına giden arkadaşlarımız sağ olsunlar. Sel felaketinin yaşandığı bölgede emeklerinden dolayı sağlıkçılarıma Bakanımız Süleyman Soylu adına, şahsım, müdürlüğümüz ve milletimiz adına teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teşekkür mesajında şu ifadeler yer aldı: “Batı Karadeniz’de meydana gelen sel afetinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliğiyle sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi manevi destekle “Ben de varım” dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle…”

27 SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Osman Tök, Yunus Çetin, Birol Gül, Murat Alaçam, Ahmet Hoşgör, İbrahim Etem Baş, Alime Yılmaz, Ali Tulu, Emrah Çavdaroğlu, Mehmet Özdoğan, İsak Geldegül, Hatice Çelebi, Haydar Ali Babacanoğlu, Aygül Ekremoğlu, Songül Çakır, Esengül Eren Uysal, Fatih Aykaç, Semih Erdi Özdemir, Taha Yasin Kaynak, Gülay Ateşoğlu Yılmaz, Tuna Torun, Murathan Tekmen, Ahmet Kuyucu, Mehmet Uykun, Kemal Sezer Yurttaş, Köksal Durmuş, Mustafa Özerdemir’e teşekkür belgesi verildi.

(Nurdan AKBAŞ)

