“Sağlık çalışanlarına saygı lafta kalmamalı” 

Hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı, hiçbir sağlık çalışanının hedef olmadığı günlere ulaşmayı temenni ettiklerini belirten Saatcı, “Ocak ayında, 45 saldırganın karıştığı 13 şiddet olayında, 19 sağlık çalışanı mağdur olmuştu. Şubat ayında, 36 saldırganın yer aldığı 9 şiddet olayında ise 13 sağlık emekçisi saldırıya maruz kalmıştır” diyerek, temennilerinin hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı, hiçbir sağlık çalışanının hedef olmadığı günlere ulaşmak olduğunu söyledi.

Ölümlü olaylar dâhil, yaşanan şiddet olaylarına gösterilen toplumsal tepkilerin ömrünün en fazla birkaç günle sınırlı olduğunu, adli ve idari mekanizmaların tavrını ise söylemeye bile gerek olmadığını kaydeden Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti: “En çok ses getiren olaylarda bile saldırganların ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezmeleri, fazla zaman almamaktadır. Sonunda olan, sağlık çalışanlarına olmaktadır. Vicdanların kabul etmediği şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanları ölmekte, yaralanmakta, korkmakta, travma geçirmekte, duyarsızlaşmaktadır. Tüm bunların doğal sonucu olarak hem şiddete uğrayanlar hem de tanık olan çalışanlar, meslekten de soğumaktadır. Kuşkusuz sebebi ne olursa olsun, her şiddet olayı kendi içinde karşı çıkmayı, lanetlemeyi ve üstüne gitmeyi gerektirmektedir. Ancak şiddetin kurum amirleri kaynaklı olması durumunda, tabiri caizse kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Ne yazık ki zaman zaman bu tür şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadır ve bunların büyük çoğunluğu mobbing şeklinde cereyan etmektedir. Oysa amirlerin görevi, çalışanlarının hak ve hukukunu gözeterek iş barışını ve huzurunu en üst düzeye çıkarmaktır.

Sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını herkes konuşuyor ama bir şiddet olayı yaşandığında herkes sessizliğe gömülüyor. Bu kabul edilebilir bir davranış türü olamaz. Sağlık kutsal bir meslektir. Bu mesleği özveriyle icra eden sağlık çalışanları da saygının en yükseğini hak ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalıdır. Bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin, tüm topluma yönelik olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Temel davranış tarzı bu olmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddeti önleyebiliriz.”

(Haber Merkezi)

