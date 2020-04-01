Sağlık çalışanlarına mucitlerden destek

3D yazıcıların gücünü kullanarak medikal parçaların, araç ve gereçlerin üretimini sağlamak için sosyal medya üzerinden bir araya gelen, aralarında 3 boyutlu yazıcı sahibi dernek, firma, mühendis, tasarımcı ve yazılımcıların da olduğu ağın, "3 Boyut Destek" adıyla "Koruyucu yüz siperi" üretimini hayata geçirdiğini belirten İbrahim Şahin; İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibe desteğiyle alınan 3D yazıcının, Çorum’da faaliyet gösteren diğer 3D destek ekibiyle birlikte sağlık personelini desteklediklerini belirtti.

Piyasa değeri 50-60 TL arasında değişen ve stoklarda tükenen koruyucu siperliklerin 10-TL’ye maledildiğini belirten Çorum Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin, dernek ve yedek parça üreticisi Junior Builders imkanları ile 200 adet siperlik üretildiğini, 100 adedinin Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne teslim edildiğini, başta hastaneler olmak üzere aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarına da koruyucu yüz siperi üretmeye devam edileceklerini açıkladı.

Çorum Mucitler Derneği Başkanı İbrahim Şahin bu anlamlı çalışmaya katkı ve destek vermek isteyenlerin bağış yapabileceklerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

