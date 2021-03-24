“Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz’

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki heyet, sağlık çalışanlarını görevi başında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundular.

Karapıçak yaptığı açıklamada, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. "İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz.Beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriki ziyadesiyle hak etmektedir. Sıhhat ve afiyetimiz için emek harcayan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Yaşadığımız zorlu salgın sürecinde aramızdan ayrılmış olan tüm sağlık çalışanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim her birinden ayrı ayrı razı olsun” ifadelerine yer verdi.



(Haber Merkezi)

