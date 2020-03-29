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Sağlık çalışanlarına alkış

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkış

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, sağlık çalışanlarına destek verdi.

29 Mart 2020 Pazar 23:28
Sağlık çalışanlarına alkış

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlar da bu zor günlerde sağlıkçıların yanında olduklarını alkışlarla gösteriyor.

İlimizde de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, birlik yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte sağlık çalışanlarına destek verdi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaya, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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