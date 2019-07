“Sağlık çalışanlarımız destan yazdılar”

15 Temmuz, insanı ve milleti yok sayarak emir aldıkları yabancı mahfillerin ve küresel aklın dileklerini yerine getirmek maksadıyla milletin tanklarının namlusunu yine millete çevirenlere hadlerini bildirmek bakımından tarihin en önemli gecelerindendi diyen Saatcı," Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ çağrısı üzerine de tüm sağlık çalışanlarımıza mesaj göndererek ‘ailelerinizle birlikte ülkemiz için, vatanımız için, geleceğimiz için meydanlara inin’ çağrısında bulunduk. O gece kâbus dolu, dehşet bir geceydi. Allah bir daha milletimize böyle geceler, böyle hainlikler göstermesin. O gece bir sağlık çalışanı olmaktan, sağlık çalışanlarını temsil eden Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütünün hizmetkârı olmaktan gurur duyduk, onur duyduk. Terörle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarımız, askerimiz ve polisimizle birlikte bölge halkına hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. Bir bomba patladığında doğal olarak olay yerinden herkes kaçarken sağlık çalışanlarımız, bu asil mesleğe bağlılıkları gereği, can kurtarma sevdasıyla olay yerine her zaman çekinmeden gitmiştir. Ama o gece başkaydı, o gece sağlık çalışanlarımız gerçek bir destan yazdılar. Görevde olsun olmasın bütün çalışanlarımız darbeci FETÖ’cülerin yaraladığı vatandaşlarımızın yardımına koşmak için meydanlarda ya da hastanelerindeydi. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı onların insanı ve insanlığı yaşatma davasının en ön safında yer almaları her türlü takdirin üzerindedir. Onlar böylece bu topraklar üzerinde yaşanan direniş tarihine yeni bir sayfa eklediler. O gece birçok şehidimiz sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete uğurlandılar" ifadelerini kullandı.

Saatcı, "Anadolu’nun masun insanlarına özellikle son bir asırda reva görülen bunca savaş, terör, darbe, zulüm, kahır, kan ve gözyaşına rağmen; neler olup bittiğini o engin ferasetiyle kavrayan ve her halükarda milletine hizmeti ibadet sayan bütün cefakâr sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle selamlıyor, canı gönülden teşekkür ediyoruz. Büyük bilge ve büyük devlet adamı Aliya İzzetbegoviç diyor ki; Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Biz, 15 Temmuz darbesini unutmayacağız. Tekrarlanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Unutulmaması ve gelecek nesillerin tarihin bu şanlı direnişinden haberdar olması için de, sağlık çalışanlarının 15 Temmuz Destanı’nı kitaplaştırdık ve filmini çekerek ölümsüzleştirerek, tarihe bir not bıraktık" dedi. (Haber Merkezi)