Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları hekimlere yapılacak zam uygulamasının tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi.

Türk Sağlık Sen Çorum Şubesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise bugün bir saat hizmet üretilmeyeceği belirtilerek; “Bugün Ankara’da tüm sağlık çalışanlarına zam yapılmaması, haksızlığının sonlandırılması için Sağlık Bakanlığı önünde binlerce sağlık çalışanı ile eylem yaptık. Yarın (3 Aralık) tüm Türkiye’de işe 1 saat geç başlıyoruz. 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ise tüm sağlık kurum kuruluşlarında iş bırakıyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemiz hiç durmadı, durmayacak. 3 Aralık’ta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastanesi ve Sağlık Müdürlüğü’nde sabah 1 saat hizmet üretmiyoruz ve sağlık çalışanlarına yapılan haksızlığı alkışlarla protesto ediyoruz” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

