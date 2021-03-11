“Sağlık çalışanları kutsal mesleklerinden soğuyor”

Sağlık-Sen tarafından yeni tip koronavirüs ile mücadele süreci kapsamında yapılan “Sağlık Çalışanları Araştırması” sonuçlarını değerlendiren Ahmet Saatcı; “Araştırmamız sağlık çalışanlarının çok zor bir süreçten geçtiğini ortaya koymaktadır. Araştırma neticesinde; sağlıkçıların iş yükü artmış, alım gücü düşmüş, stres ve tükenmişlik hissi yaşamaya başlamıştır. Araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından alarm zilleri çalan bir tablonun varlığını ortaya koymaktadır” dedi.

Ağır çalışma koşullarının sağlık çalışanlarının kişisel, sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmet Saatcı, “Oysa sağlıkla iştigal edenlerin yani görevi hayat kurtarmak olan sağlık çalışanlarının tam tersi bir duruma sahip olmaları gerekmektedir. Maalesef araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından alarm zilleri çalan bir tablonun varlığını ortaya koymaktadır. Pandemiyle birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekir. Bu durum, sağlık çalışanları açısından “Alarm zilleri çalıyor” noktasındadır. Araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarının da kötüye gittiğini kaydeden Saatcı, "Çalışanların yüzde 75’i önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret almaktadır. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzerindedir” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının en büyük sorununun adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu dile getiren, ekonomik kaygı taşıyan sağlık çalışanlarından iş verimliliği, motivasyon ve çalışma barışı ile huzuru konusunda bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Saatcı, yaşanan sorunlardan dolayı sağlıkçıların yüzde 27’sinin istifayı düşündüğünü, bunun sebeplerinin ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olayları olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının yaşanan sorunlarla birlikte ruhsal olarak da sarsıldıklarını söyleyen Saatcı, “Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80’inin üzerinde. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91’in üstünde. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4. İşte vahim tablo ortadadır. Artık sağlıkçıların sorunları görmezden gelinmemeli” dedi.

(Haber Merkezi)

