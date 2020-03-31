Sağlık çalışanları istifa edemeyecek

Sağlık Bakanlığı genelge ile kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık personelinin görevine ilişkin 81 İl Valiliği’ne yazı gönderdiği belirtildi.

Buna göre, pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı. Pandemi ile etkin mücadele edilebilmesi ve hizmetin aksamasına mahal verilmemesi amacıyla konuyla ilgili kuruluşlara bilgilendirme yapılacak.

(AA)