Sağlık çalışanları iş bıraktı

Türk Sağlık Sen’e bağlı sağlık çalışanları İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde ek zam taleplerini alkışlarla dile getirdi. Üyeler, acil sağlık hizmetleri dışında bir gün gün boyunca hizmet verilmeyeceği belirtti.

Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök, yaptığı basın açıklamasında sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için başlattıkları mücadele kapsamında Cuma günü işe 1 saat geç gittiklerini bugün ise iş bırakarak tepkilerini gösterdiklerini dile getirdi.



‘TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİ ARTIRILMALI’

Tüm sağlık çalışanlarının beklentisinin makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi, sağlık çalışanlarının tamamının bundan faydalanması olduğunu aktaran Gök, “Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir.” dedi.



‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİR BÜTÜNDÜR’

Bir günde hem açıklanıp hem de TBMM’de kabul edilen düzenlemenin eksik olduğunu vurgulayan Gök, “Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar, kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Ayrı gayrı olmaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk Sağlık Sen’iz bizim için her bir çalışan değerledir. Onların derdi derdimiz, isteği isteğimizdir.” ifadelerini kullandı.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Gök, sağlık çalışanlarını memnun edecek, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışı beklediklerini kaydederek şunları söyledi: “Sağlık müdürlüklerimizden, toplum sağlığı merkezlerine, aile hekimliğimizden acil sağlık hizmetlerine, Bakanlık hastanelerimizden, üniversite hastanelerine kadar sağlık kurum ve kuruluşlarımızın tamamında görev yapan çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza bu artış yapılmalıdır. Mücadelemizde kararlıyız, Türk Sağlık Sen olarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Basın açıklamasına Kamu Sen’e bağlı bazı sendika temsilcileri katıldı.



