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“Sağlık çalışanları için sonuç aldık”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmelerinin üzerine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Sağlık-Sen’in talepleri arasında yer alan sağlık çalışanı istihdamı konusunda, 32 bin sağlık personelin alınacağı, sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden döner sermaye ödemelerinde 3 aylık zaman diliminde tavanın yüzde yüz oranında artacağı müjdesini verdiğini ifade etti.

“Sağlık çalışanları için sonuç aldık”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değerlendirmelerinin üzerine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Sağlık-Sen’in talepleri arasında yer alan sağlık çalışanı istihdamı konusunda, 32 bin sağlık personelin alınacağı, sağlık çalışanlarını en çok mağdur eden döner sermaye ödemelerinde 3 aylık zaman diliminde tavanın yüzde yüz oranında artacağı müjdesini verdiğini ifade etti.

24 Mart 2020 Salı 18:19
“Sağlık çalışanları için sonuç aldık”

Misafirhanelerin sağlık personelinin kullanımına açılacağını belirten Saatcı, vakalarla birebir temas kuran sağlık çalışanlarının barınma imkanı için devlet ve kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelinin kullanımına yönelik bir genelge çıktığını, bunun da bölge bölge kullanılması üzerine bir çalışma başladığını dile getirdi.”

Türkiye’de üretilen maskelerin yurtdışına satılmayacak olmasının önemli bir karar olduğunu ifade eden Saatcı,"Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanması, ihracatların bakanlığımızca durdurulması, Türkiye'de üretilen maskelerin, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacak olması, pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların, üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapılmasının çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sağlık personel istihdamının olumlu bir adım olduğunu belirten Saatcı, “Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sağlık-Sen olarak; Taleplerimizi bakanlığa ilettik ve sağlık çalışanlarımız için sonuç aldık. Ancak bu istihdamın tam olarak talebimizin karşılığı olmadığının bilinmesini istiyoruz” şeklinde ifadede bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALTERNATİF İMKANLAR SUNULMALIDIR

Dünyayı saran korona virüsüne karşı vatandaşların sağlığı için kendilerini riske eden, fedakarca, özverili bir şekilde çalışan sahanın yıldızları olan, sağlık camiasının tüm personellerine teşekkür ettiklerini ifade eden Saatcı, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını, bugüne kadar her türlü alkışı, değer ve saygıyı hak eden, kendinden ziyade yakınlarını ve halkını düşünen bu güzide insanlara talep etmeleri halinde alternatif imkanlar sunulması gerektiğini söyledi.

İl merkezinde ve ilçelerde potansiyel risk karşısında, evlerinde eşini, çocuğunu ve yakınlarını riske etmek istemeyen personel olması halinde fiziki şartlar açısından kalabilecekleri, ihtiyaçlarının karşılanabileceği, insan onur ve haysiyetine uygun ortamlar sağlanmasın Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak talep ettiklerini, bu haklı talep konusunda sahanın kahramanlarına yetkililerin her türlü imkanı sağlayacağından şüphelerinin bulunmadığını dile getirdi. (Haber Merkezi)

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