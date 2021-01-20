“Sağlık çalışanları hem virüsle hem de şiddetle mücadele etti”

Artık şiddetin de sağlık çalışanlarının temel sorunları arasında yer aldığını ifade eden Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Son 6 ayda yaşanan şiddet olaylarının sayısı ve kapsamı, bu tespiti açıkça desteklemektedir. Uyarılara, yasalara, yer yer verilen cezai müeyyidelere rağmen sağlıkta şiddet, bir toplum sorunu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Durum böyle olduğu için de mücadelenin, vaka bazlı gösterilen tepki ve müdahale yerine, toplum temelli yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için de atılması gereken ilk adım, tüm paydaşların görüşleri alınarak vücut bulacak “Acil Eylem Planı” olmalıdır. Aksi durumda, sağlık çalışanları şiddetin amansız gölgesi altında mağdur olmaya devam edecekler.” (Haber Merkezi)