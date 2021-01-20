“Sağlık çalışanları hem virüsle hem de şiddetle mücadele etti”
Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 2020 yılı Temmuz-Aralık ayına ilişkin son altı ayda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sağlık çalışanları ile anılan 2020 yılında dikkat çeken en önemli yaşanmışlıklardan biri de sağlık emekçilerine yönelik şiddetin dur durak bilmemesi olmuştur. Pandemi nedeniyle, ülke genelindeki kamusal faaliyetlerin asgari düzeylere çekildiği günlerde bile görevlerinin başında olan sağlık çalışanları, yıl boyunca hem virüsle mücadele ettiler hem de şiddetle. Üstelik bu amansız mücadeleyi, başta döner sermaye adaletsizliği olmak üzere pek çok temel sorunları olmasına rağmen yürüttüler” dedi.
Güncel 20.01.2021, 00:21
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Artık şiddetin de sağlık çalışanlarının temel sorunları arasında yer aldığını ifade eden Saatcı, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Son 6 ayda yaşanan şiddet olaylarının sayısı ve kapsamı, bu tespiti açıkça desteklemektedir. Uyarılara, yasalara, yer yer verilen cezai müeyyidelere rağmen sağlıkta şiddet, bir toplum sorunu olma yolunda hızla ilerlemektedir. Durum böyle olduğu için de mücadelenin, vaka bazlı gösterilen tepki ve müdahale yerine, toplum temelli yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için de atılması gereken ilk adım, tüm paydaşların görüşleri alınarak vücut bulacak “Acil Eylem Planı” olmalıdır. Aksi durumda, sağlık çalışanları şiddetin amansız gölgesi altında mağdur olmaya devam edecekler.” (Haber Merkezi)
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