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“Sağlık çalışanları hak ettikleri koşullarda hizmet veriyor”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada; Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmetleri, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak ettiklerini ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle bu sürecin atlatılmasında sağlık alanında görev alan herkesin şanlı tarihin dönüm noktalarından olan Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi mücadeleye ön saflarda kahramanca destek verdiğinin görüldüğünü dile getiren Ahlatcı, Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Erdoğan’ın liderliğinde son yıllarda sağlık alanında yapılan hızlı değişim ve gelişimin vatandaşların daha iyi sağlık hizmetlerini almasının yanı sıra sağlık çalışanlarının da hak ettikleri koşullarda bu hizmetleri yerine getirmesini sağladığını vurguladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:16
“Sağlık çalışanları hak ettikleri koşullarda hizmet veriyor”

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, ‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Zira onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığı anlayışıyla görev yapan kutsal bir mesleğin neferleridir.

Hemşireler Haftası içinde bulunmamız hasebiyle hemşirelerimiz nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza da Korona virüs sürecinin en iyi şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; İnsan hayatının öneminden ödün vermeksizin sonsuz sabır ve itina ile çalışan, her gün bireylere sunduğu bakım ile yaşama dokunan, yüreğiyle hisseden ve bilgisiyle hayat veren, sağlık ekibinin değerli bir üyesi olan tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı. (Haber Merkezi)

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