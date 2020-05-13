“Sağlık çalışanları hak ettikleri koşullarda hizmet veriyor”

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Kişi ve toplum sağlığının korunarak hasta bakımının bilimsel yöntemler, özveri, sabır ve şefkatle sağlanması hususunda, ‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için kutsal bir görevi ifa eden hemşirelerimiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin, birey, aile ve topluma, sağlıklarını kazandırmak için büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Zira onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığı anlayışıyla görev yapan kutsal bir mesleğin neferleridir.

Hemşireler Haftası içinde bulunmamız hasebiyle hemşirelerimiz nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza da Korona virüs sürecinin en iyi şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; İnsan hayatının öneminden ödün vermeksizin sonsuz sabır ve itina ile çalışan, her gün bireylere sunduğu bakım ile yaşama dokunan, yüreğiyle hisseden ve bilgisiyle hayat veren, sağlık ekibinin değerli bir üyesi olan tüm hemşirelerin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı. (Haber Merkezi)