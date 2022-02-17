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“Sağlık çalışanları geçim derdine düştü”

Genel Sağlık-İş Çorum İl Temsilcisi Dr. Cenk Erol, “Ülke olarak, ekonomik krizin tüm yurttaşlarımızı yoksullukla karşı karşıya bıraktığı zorlu bir süreçten geçmekteyiz” diyerek, böylesi bir süreçte sağlık çalışanlarının da ülkedeki tüm emekçiler gibi bir yanda pandemi ile mücadele ederken bir yandan da geçim derdine düştüğünü kaydetti.  

Güncel 17.02.2022, 18:13
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“Sağlık çalışanları geçim derdine düştü”

“Sağlık çalışanlarının mutfağına düşen yangın, evlerini ısıtmaktadır” ifadesini kullanan Erol, “Açık sınırına yaklaşan ücretlerle faturalarını ödeyemeyen sağlık çalışanları; kara kışı, ‘kara kara düşünerek’ geçirmektedir” dedi. 
Emekçinin derdine çözüm üretme makamında oturanların gözlerinin görmediğini, kulaklarının ise duymadığını belirten Erol, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Sağlık çalışanlarının maaşlarında ve özlük haklarında iyileştirme, dediniz, yapmadınız. Çıkardığınız yönetmelikle cezalandırdınız. Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul etmediniz. Şiddetsiz çalışma ortamları sağlayamadınız. Ek gösterge yalanı ile yıllardır oyaladınız. Geleceğimizi güvencesiz bıraktınız. Yoksulluğa mahkûm ettiniz. Tüm bunların sonucunda hastaneleri hekimsiz, ekonomik politikalarınızın başarısızlığı sonucu hastaları ilaçsız bıraktınız. 
İzlenen piyasacı sağlık politikaları sonucu sağlık sitemi çökme noktasına gelmiş ancak sağlık hizmetlerinin bel kemiği sağlık emekçileri çalışmaktan, üretmekten, can kurtarmaktan vazgeçmemiştir. 
Siyasi iktidarın kendi sağlık politikalarının başarısı olarak sunduğu sağlık hizmetlerindeki başarı, aslında sağlık emekçilerinin özverili, insan üstü çaba ile gerçekleştirdiği başarıdır. Biz sağlık çalışanları olarak hiçbir zaman çok çalışmaktan yorulmadık, yorulmayız da. Ancak insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak istiyoruz.” (Haber Merkezi)
 

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