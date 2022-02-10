“Sağlık çalışanları açlık ve sefaletle boğuşuyor”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde biraraya gelen sendika üyeleri taleplerini dile getirerek iktidardan sağlıkçılara verilen sözlerin tutulmasını istedi.

SES Şube Başkanı Genel Sağlık İş İl Temsilci Başkanı Dr. Cenk Erol başta olmak üzere çok sayıda sağlıkçının katıldığı eyleme CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz da destek verdi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen eylemde sağlık çalışanlarının talepleri yeniden gündeme getirildi.

Siyasi iktidarın sağlık emekçisinin feryadına kulak vermesi istenen basın açıklamasında “Sağlık emekçilerine vadedilen sözlerin biran önce tutulması talebiyle tüm yurtta 1 günlük iş bıraktık. Acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde yurdun dört bir köşesinde iş bırakan sağlık çalışanları, iş yerlerinde basın açıklaması düzenleyerek taleplerini dile getirdi. Hava şartlarına aldırmadan, soğuk, yağmur demeden taleplerini yüksek sesle haykıran sağlık çalışanları, “Geçinemiyoruz” dedi” görüşüne yer verildi.

Sağlıkçıların siyasi iktidarın “zam yaptık… yapacağız… yapıyoruz” söylemlerinden artık umudunu kestiğini ve 20 yılın sonunda sağlık çalışanlarının geldiği noktanın açlık sefalet ve yoksulluk olduğu belirtilen eylemde şu görüşlere yer verildi: “Aralık ayında da iktidar tarafından umut balonları patlatılarak verilen maaş zammı sözü 60 gün geçmesine rağmen, yerine gelmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanlığı makamı; vaatler verip, algı oluşturup sonra da unutturma yeri değildir. Bu ülkenin devlet geleneği, Sağlık Bakanını verdiği sözü yerine getirmekle mükellef kılar. Sözünü yerine getiremeyen Sağlık Bakanı, “affını isteyerek değil”, derhal “istifa” ederek, sermaye gruplarının değil, bu ülkenin Sağlık Bakanı olduğunu tüm sağlık camiasına göstermek durumundadır.

Siyasi iktidarın izlediği politikaların sonucu olarak yaşadığımız ekonomik kriz, sağlık emekçisini artık yaşayamaz hale getirmiştir. İktidarın yap boz tahtasına çevirdiği, sağlık sistemi çökme noktasındadır; Sağlık emekçisi geçinemez, hastalar randevu alamaz durumdadır. Son bir yılda 1400 hekim yurt dışında, daha cazip imkânlarla çalışmak için istifa etmiştir. Ülkemizde hekimlik yapmak yerine yurt dışında garsonluk yapmayı tercih eden doktor haberleri medyada her geçen gün giderek artan bir şekilde geniş yer bulmaktadır. Kamu hastanelerinde ilaç ve sarf malzeme eksikliği yaşanmakta, hastaların ihtiyacı olan tıbbi malzemeler bazı kurumlarda hasta yakınlarınca temin edilmeye çalışılmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, malzeme eksikliği nedeniyle tedaviler yapılamamaktadır.

Bu gidişat, kaçınılmaz sona doğru yaklaştığımızın göstergesidir. Muayene olacak hekim, hasta takibi yapacak hemşire bulamayacağımız günler çok yakındır. Siyasi iktidar derhal bu kötü gidişata, “Sermaye gruplarının değil”, ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm bulmalı, pandemi ve ekonomik krizle ezilen sağlık emekçisinin feryadına kulak vermelidir. Geldiğimiz noktada, taleplerimizin karşılanması, halkımızın sağlığı için artık ertelemez bir ihtiyaç olmuştur. Uzman hekim ve pratisyen hekimler için vaat edilen ekonomik artışlar hızlıca hayata geçirilmelidir. Sağlık emekçileri için artık bıçak kemiği geçmiş, iliğe dayanmış vaziyettedir. Gün birlik olma birlikte mücadele etme günüdür. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir. Eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmetinin mücadelesini veriyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

