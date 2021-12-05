Sağlık çalışanları 1 gün iş bırakacak

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından alınan karar uyarınca yarın (6 Aralık 2021 Pazartesi) bir gün boyunca acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım ve ameliyatlar dışında hizmetin durdurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde pratisyen ve uzman hekimlere yönelik açıklanan maaş zamları ve diğer müjdeler sonrasında geçtiğimiz 3 Aralık 2021 günü bir saat iş bırakan sağlık çalışanları bu kez bir gün iş bırakacak. Müjdelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için yapılan bir saatlik eylemin ardından bir açıklama yapan Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök bir gün süre ile grev yapılacağını bildirdi.

“6 Aralık’ta iş bırakıyoruz” diyen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Gök açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Çorum’daki tüm sağlık kuruluşlarımızda 1 gün boyunca iş bırakacağız. Genel Merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin mali ve özlük haklarına ilişkin olarak ortaya konulan hukuki düzenleme ve tekliflerin personeller arası ayrımcılık oluşturması, çalışma barışını bozması, düzenleme ve teklifler ortaya konulurken eşitliğe ve hakkaniyete aykırı hareket edilmesi sebebiyle Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında (112 Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Servisler, Ameliyathaneler ve Yoğun bakımlar hariç) 03 Aralık 2021 tarihinde 1 saat mesaiye geç başlanılmasına, 06 Aralık 2021 tarihinde 1 gün iş bırakma eylemi yapılmasına karar vermiştir.”

Bugün yapacağımız iş bırakma eylemimize bir destek de vatandaşımızdan bekliyoruz. Pandemi sürecinde her daim yanlarında olan hekimlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımızın 6 Aralık Pazartesi günü 1 günlüğüne yanlarında olmalarını ve vatandaşımızdan sağlık çalışanlarının yapmış olduğu iş bırakma eylemine destek vermelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız pazartesi günü sağlık kuruluşlarımıza gelmeyerek böyle bir desteği verebilirler. Türk Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak bugün saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü önündeki basın açıklaması ile bir kez de tüm sağlık çalışanlarımız ile Sağlık Bakanlığı yetkililerini uyaracağız. Sağlık bir ekip işidir ve tüm sağlık çalışanlarının özlük hakları ve mali hakları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

