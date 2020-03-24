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“Sağlık çalışanının evlerini ücretsiz temizleyeceğiz”

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine hummalı bir çalışma içerisine giren sağlık personeline ilimizde faaliyetlerini sürdüren Hitit Temizlik firmasından tam destek geldi.

“Sağlık çalışanının evlerini ücretsiz temizleyeceğiz”

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde de görülmesi üzerine hummalı bir çalışma içerisine giren sağlık personeline ilimizde faaliyetlerini sürdüren Hitit Temizlik firmasından tam destek geldi.

24 Mart 2020 Salı 20:14
“Sağlık çalışanının evlerini ücretsiz temizleyeceğiz”

Ulukavak Mahallesi Selçuk 11.Sokak No:7/A adresinde faaliyetlerini sürdüren Hitit Temizlik son günlerde ülkemizde de büyük bir tehdit oluşturan yeni tip koronavirüs salgını sonrası önemli bir kampanyanın ilk adımını attı.

İşletme sahibi Ümit Keleş, sağlık kuruluşlarında görev yapan personellerin yoğun bir çalışma temposu içerisinde olması nedeniyle evlerinde oluşacak temizlik işlerinin Hitit Temizlik firması tarafından ücretsiz yapılacağının müjdesini verdi.

Keleş, “Bu günlerde sağlık çalışanlarımız tüm mesaisini hastalara ayırıyor. Biz bu ülkenin bir ferdi olarak bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inancımız tam. Bu doğrultuda canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık personellerinin yanında olmak en büyük vazifemizdir. Firma olarak bu zor günleri atlatmak adına sağlık personellerimizin evlerinde oluşacak her türlü temizlik işlerini önemsiyoruz. Bugünden itibaren sağlık çalışanları sağlık personeli olduklarına dair belgeler ile firmamıza başvurmaları halinde ücretsiz ev temizlik işleri büyük bir titizlikle yapılacaktır” diye konuştu.

30 kişilik deneyimli çalışma kadrosuyla canla başla çalışan sağlık personellerinin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha vurgulayan işletme sahibi Ümit Keleş, “Sağlık personellerinden talep yoğun olursa randevu sistemi ile tüm sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacağız. Hitit Temizlik olarak inşallah bu koronavirüs salgınından bir an önce kurtulmak en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

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