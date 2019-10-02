Sağlık bütçeye takıldı!

Hastane’de, 30 ameliyathane, 176 poliklinik, 22’si süit olmak üzere 430 hasta odası, 1.294 araçlık otopark ve hastane personelinin çocukları için kreş bulunuyor. 155 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 2.300 civarında personel hizmet veriyor. Acil Servis’te günlük ortalama 2.500 hastaya müdahalede bulunuluyor.

Bu rakamların da gösterdiği üzere, hasta yakınları ile birlikte günlük 25 bin kişinin girip-çıktığı bu görkemli hastanenin, Çorum’un sağlık alanındaki ihtiyaçlarına büyük çapta çözüm getireceği umut ediliyordu. Nitekim, pek çok branşlarda büyük ilerlemeler kaydedildi ve amaca ulaşıldı.

BU YIL PARASIZLIK DA EKLENDİ

Ancak, gerek yapım aşamasında ortaya çıkan eksikliklerin ve altyapıdan kaynaklanan sorunların giderilememesi, gerekse aile hekimliklerinde ve semt polikliniklerinde gereği gibi ön eleme yapılamadığı için hasta yığılması nedeniyle, ciddi sıkıntılar yaşandığına tanık olunuyor.

Bu yıl tüm bu sorunlara, bütçe yetersizlikleri de eklendi. Bir yılı aşkın süredir ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntı nedeniyle, sağlık alanında da ödenek yetersizlikleri had safhaya ulaşmış durumda. Nitekim, sarf malzemesi eksikliği nedeniyle büyük ameliyat gerektiren, ama aciliyeti olmayan bazı hastaların Ankara veya Samsun’a sevk edildikleri öğrenildi.

TEDARİKÇİLERE BİRİKEN BORÇLAR

Görüştüğümüz bazı hastalar ve hasta yakınları, tedarikçi firmalara biriken borçlar veya geç ödemeler nedeniyle, bir kısım sarf malzemelerinin temininde güçlük çekildiği bilgisine ulaştıklarını, sırf bu nedenle tek kullanımlık kimi malzemelerin birden fazla hastaya kullanıldığına tanık olduklarını ifade ettiler.

Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi temininde diğer bir sorun olarak da, alımların TL üzerinden yapılması, buna karşılık ithal malzemelerin dövizle temin edilebilmesi, dolayısıyla, tedarikçilerin fiyat sıkıntısına girebilmeleri gösteriliyor. Dolayısıyla bu darboğazın mağduru, hastalar ve hasta yakınları oluyor. Zira, acil ameliyatlar ne pahasına olursa olsun yapılırken, maliyeti yüksek ameliyatlar ya ileri bir tarihe erteleniyor ya da büyük kentlere sevk yapılıyor.

POLİKLİNİKLER YETERLİ HİZMETİ VEREMİYOR

Varsayım olarak, gerek aile hekimliklerinin, gerekse semt polikliniklerinin “ön eleme” yapması, fazla ağır olmayan hastalıkların tedavisini gerçekleştirmesi ve Eğitim-Araştırma Hastanesi’nin yükünü hafifletmesi beklenir. Ancak, Çorum’daki Bahçelievler ve Hasanpaşa semt polikliniklerinin, bu konuda yeterli olmaktan uzak kaldığı da gözleniyor.

Semt polikliniklerinde en temel sorun, pek çok branşta uzman hekim bulunmaması. Bazı branşlarda ise haftada yalnızca iki gün poliklinik muayenesi yapılması. Aslında, Bahçelievler Polikliniği, Çorum’un en büyük mahallelerinden Bahçelievler’in yanısıra, Yavruturna, Üçtutlar, Karakeçili gibi mahallelere de hitap ediyor. Hasanpaşa Polikliniği ise, Gülabibey, Mimar Sinan ve Kale mahallelerini kapsıyor.

DEVLET HASTANESİ’NİN YENİDEN AÇILMASI

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükünü azaltabilmek ve kentin geniş bir kesimine tam teşekküllü hizmet verebilmek için eski Devlet Hastanesi’nin sağlam olan bir bloğunun güçlendirilerek yeniden Devlet Hastanesi olarak hizmete açılması öngörülmüştü. Yine büyük bir Diş Hastanesi projesi Çorum’un gündemine getirilmişti.

YUSUF AHLATCI VE AHMET SAMİ CEYLAN

Sağlık alanındaki bu ciddi yatırımlar için, Ak Parti’nin yeni İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı çok çaba harcadı. Sağlık Bakanlığı nezdinde etkili girişimlerde bulundu ve gereken sözleri aldı. Ne var ki, bu yatırımlarla birlikte Ahlatcı’nın çabaları da, kamudaki bütçe sıkıntısına takıldı.

Aynı şanssızlık, yeni üstlendiği Ak Parti MKYK Üyesi sıfatıyla Çorum’un sorunlarını çözümlemede daha etkili olması beklenen Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan için de geçerliydi. Kendilerini “Çorum sevdalısı” olarak niteleyen bu iki siyasetçinin iyi niyeti, samimiyeti, dinamizmi, ne yazık ki devletin para sıkıntısını aşmaya şu ana kadar yeterli olmadı.

Çorum halkı, sağlık hizmetleri açısından umut ettiği rahatlığa ve mutluluğa bir türlü erişemedi. Ama, Çorum’un hakkı olan yatırımların ve hizmetlerin sağlanabilmesi için, hız kesmeden ve tüm Çorum’un birlik-beraberliği ile mücadeleye devam edilmesi gerekiyor.

(Elvan YILMAZ)