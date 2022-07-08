Sağlık Bilimleri’nde mezuniyet heyecanı

Törende Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, Çocuk Gelişimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Babaroğlu ve Sağlık Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Bilgener’in konuşmalarına yer verilen törende fakülte birincisi olan Recep Atlı kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç’ın da hazır bulunduğu törende dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Mezun olan öğrencilerin kep atma heyecanı yaşamalarıyla birlikte tören son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

