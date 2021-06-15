Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ikinci panel programı bugün
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, Toplum-Üniversite bütünleşmesi kapsamında geçen hafta ilkini düzenlediği panel ve söyleşi programlarının ikincisi de, bugün saat 18.00’de Üniversite’nin YouTube kanalı üzerinden başlayacak.
Güncel 15.06.2021, 00:53
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Programda, Dr. Öğretim Üyesi Sabiha Aydoğdu “Probiyotikler, artıları, eksileri ve bilinmeyenleri”, Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş “Toksikolojik bakış açısıyla gıda güvenliği”, Arş.Gör.Dr. Ayşe Burcu Başçı ise “İlköğretim döneminde sağlıklı beslenme uygulamaları” konusunu işleyecek. Moderatör Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Çankaya.
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