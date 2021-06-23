Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 3. paneli de ilgiyle izlendi

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, sağlık konusunda toplumu bilinçlendirme amacıyla düzenlediği “Herkes İçin Sağlık” panellerinin üçüncüsü, önceki akşam Hitit Üniversitesi’nin YouTube kanalında gerçekleştirildi.

Dr.Öğr.Ü. Muhammet Çankaya’nın moderatörlüğünde yapılan panelde, Doç.Dr. Selen Özakar Akça “Engellilere Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi”, Dr.Öğr.Ü. Nisa Gökden Kaya “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlar”. Arş.Gör.Aysel Tekgöz Obuz ise “Danışmanlık Tedbir Kararı ve Suça Sürüklenen Çocuk” konularını işlediler. (Haber Merkezi)

