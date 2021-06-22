Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 3. paneli bugün
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin, sağlık konusunda toplumu bilinçlendirme amacıyla düzenlediği “Herkes İçin Sağlık” panellerinin üçüncüsü, bugün saat 18.00’de Hitit Üniversitesi’nin YouTube kanalından verilecek.
Güncel 22.06.2021, 00:39
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Dr.Öğr.Ü. Muhammet Çankaya’nın moderatörlüğünde yapılacak panelde, Doç.Dr. Selen Özakar Akça “Engellilere Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi”, Dr.Öğr.Ü. Nisa Gökden Kaya “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Tutumlar”. Arş.Gör.Aysel Tekgöz Obuz ise “Danışmanlık Tedbir Kararı ve Suça Sürüklenen Çocuk” konularını işleyecek.
(Haber Merkezi)
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