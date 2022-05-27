Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden oyun materyalleri sergisi açıldı
Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr.Üyesi Yeliz Bolat ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan oyun materyalleri sergisi, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın da katılımıyla AHL Park AVM’de açıldı. Fakülte Dekanı Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, sergi açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Vali Yardımcısı Kubalı’ya, sergiye emeği geçen herkese ve eğitimci Mustafa İlbas’a teşekkür etti.
Güncel 27.05.2022, 15:40
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(Haber Merkezi)
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