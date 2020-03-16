Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde iki eğitim

Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde düzenlenen Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi Kursu’nun üçüncü eğitimi Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD Başkanı Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman tarafından gerçekleştirilirken HPV Farkındalık Günü kapsamında ayrıca Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman moderatörlüğünde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans öğrencisi Esin Mutluer tarafından “Dünyada ve Türkiye’ de HPV Gerçeği ve Aşılama” konulu eğitim düzenlendi. (Haber Merkezi)