Sağlık Bilimleri Fakültesi, iki bölüme öğrenci alacak

Sağlık alanında ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştirmeye özen gösteren Hitit Üniversitesi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Üniversite’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Sosyal Hizmet bölümlerine öğrenci alımı yapılması yönündeki teklifi, YÖK tarafından uygun bulundu.

YÖK kararına göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik ile Sosyal Hizmet Bölümleri, 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren YKS kontenjanından 40, uluslararası öğrenci kontenjanından ise 10 öğrenci alımına başlayacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Sosyal Hizmet Bölümü'nde bilgi, beceri ve değer temelli eğitim anlayışı doğrultusunda eğitimler verileceğini ifade etti.

Sosyal Hizmet Bölümü’nde, alanlarında uzman akademik personelin eğitim vereceğini belirten Prof. Dr. Gökmeşe, bu bölümden mezun olanların, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Sağlık, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan ilgili kurumlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak istihdam imkânı bulduğuna vurgu yaptı.

İlk öğrencilerini alacak olan Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları için de istihdam olanaklarının bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökmeşe, “Bu alanda mezun olanlar için özel ve kamuya bağlı hastanelerde, polikliniklerde, sağlık merkezlerinde, diyaliz ünitelerinde, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşlarında, halk sağlığı hizmeti verilen kurumlarda, besin sanayilerinde, besin kontrol laboratuvarlarında, araştırma kurumlarında ve eğitim kurumlarında mezunlarımızın istihdam olanağı söz konusudur” dedi.

Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Sağlık Bilimleri Fakültesinin şehir merkezine çok yakın bir yerleşkede yer aldığına da işaret ederek, “Diğer bölümlerimizde olduğu gibi, yeni bölümlerimize de Türkiye’nin her yerinden gelecek olan ilk öğrencileri heyecanla bekliyoruz. Yeni dönemde sağlıklı günlerde öğrencilerimizle bir arada olmayı umut ediyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

