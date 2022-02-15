Sağlık Bakanı Koca, salgının 2 yıllık bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, “Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir.” dedi.

2. DOZ AŞILAMA YÜZDE 84,81 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,76 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,81 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 640 BİN 859 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye’de 57 milyon 576 bin 58 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 640 bin 859 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 286 bin 722 kişiye aşı yapıldı.

(AA)

