Sağlık Bakanı Koca: "Okulların kapanması ihtimali Bilim Kurulunun gündeminde yok"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinin bulunduğunu belirten haberin yanlış olduğunu, Bilim Kurulunun böyle bir gündeminin olmadığını bildirdi.
Güncel 01.11.2021, 11:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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