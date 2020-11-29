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Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.
Güncel 29.11.2020, 11:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.
Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.
COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. pic.twitter.com/mj5fTssPtU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
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