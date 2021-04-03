Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88, Çorum'da 322,56 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 678,72, İstanbul 591,45, Yalova 564,03, Çanakkale 546,77 ve Kırklareli 518,33 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER YİNE EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak 23,43, Hakkari 36,72, Şanlıurfa 40,70, Van 42,55 ve Bitlis 47,29 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

AÇIKLANAN SON VAKA SAYILARI

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

Adana 111,26 - Adıyaman 230,69 - Afyon 153,21 - Ağrı 121,96- Aksaray 257,91 - Amasya 370,50 - Ankara 272,79 - Antalya 190,44 - Ardahan 185,11 - Artvin 164,60 - Aydın 153,16 - Balıkesir 430,63 - Bartın 232,69 - Batman 57,39 - Bayburt 244,17 - Bilecik 340,62 - Bingöl 124,57 - Bitlis 47,29 - Bolu 287,80 - Burdur 92,85 - Bursa 260,43 - Çanakkale 546,77 - Çankırı 305,57 - Çorum 322,56 - Denizli 94,15 - Diyarbakır 60,05 - Düzce 217,85 - Edirne 409,06 - Elazığ 153,92 - Erzincan 321,20 - Erzurum 245,16 - Eskişehir 358,90 - Gaziantep 171,86 - Giresun 503,88 - Gümüşhane 206,07 - Hakkari 36,72 - Hatay 132,95 - Iğdır 225,52 - Isparta 157,39 - İstanbul 591,45 - İzmir 218,88 - Kahramanmaraş 112,83 -Karabük 202,78 - Karaman 196,53 - Kars 106,34 - Kastamonu 453,00 - Kayseri 315,94 - Kırıkkale 179,76 - Kırklareli 518,33 - Kırşehir 158,00 - Kilis 385,88 - Kocaeli 371,11 - Konya 426,17 - Kütahya 190,57 - Malatya 373,87 - Manisa 139,04 -Mardin 48,91 - Mersin 122,12 - Muğla 146,59 - Muş 54,49 - Nevşehir 209,53 - Niğde 239,18 - Ordu 459,94 - Osmaniye 316,47 - Rize 404,81 - Sakarya 241,98 - Samsun 678,72 - Siirt 50,74 - Sinop 360,34 - Sivas 164,97 - Şanlıurfa 40,70 - Şırnak 23,43 - Tekirdağ 409,13 - Tokat 334,86 - Trabzon 353,49 - Tunceli 170,18 - Uşak 84,72 - Van 42,55 - Yalova 564,03 - Yozgat 234,55 - Zonguldak 205,85.