Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'vaka artışı' uyarısı

Bakan Koca, "Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."