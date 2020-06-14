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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'vaka artışı' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dünkü koronavirüs vaka tablosunun, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle herkesi yüzleştirdiğini belirtti.

Güncel 14.06.2020, 16:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'vaka artışı' uyarısı

Bakan Koca, "Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."

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