“Sağlık alanında Çorum bölgenin yıldızı olacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni devlet hastanesi için eski hastanenin 3 bloğunun yıkımı ile ilgili sürecin 30 Haziran itibariyle başlayacağını hatırlatarak, uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren eski hastanenin A, B ve D bloklarının yıkımı ile ilgili süreçte hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Ceylan, yeni hastanenin 200 yatak kapasiteli içerisinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tıbbi cihazların, ameliyathanelerin, polikliniklerin ve diğer ihtiyaç duyulan birimlerin yer alacağını açıkladı.

DİŞ HASTANESİ ÇORUM İÇİN ÖNEMLİ

Milletvekili Ceylan, Çorum için önemli bir sağlık yatırımı olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin Hitit Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon protokolü kapsamında güney kampüsü alanı Hitit Üniversitesi’ne tahsisinin yapılan 20 bin m2 arsa üzerine inşa edileceğini belirterek, “Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin inşaatı Sağlık Bakanlığı’mızca yapılacak. Hastanenin proje ihalesi tamamlandı. Zemin etüt çalışmaları bitirildi. Bu yıl içerisinde projesinin tamamlanmasına müteakip yapım ihalesine çıkılacak.” dedi.