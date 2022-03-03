Sağlık Afet Planı ele alındı

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı yönetimindeki toplantıda 2022 yılı İl Sağlık Afet Planı görüşüldü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada afet ve acil durumlarda koordinasyonu sağlamak, zamanında hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda olan Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planının hazırlanması amacıyla organize edilen toplantıda ana çözüm ortağı olan İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları ve destek çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik olarak hazırlık toplantısı düzenlendiği belirtildi.

(Uğur GÖRKEM)

