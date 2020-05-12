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“Sağlığımız ellerimizde”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde her yıl kutlanan Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de farklı bir etkinliğe imza atıldı.

12 Mayıs 2020 Salı 21:10
“Sağlığımız ellerimizde”

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile önemi daha da anlaşılan el hijyenine dikkat çekilen farkındalık etkinliğine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane idarecileri, görevli hekim ve sağlık çalışanları da katıldı.

Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında ellerin geldiği, bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da insanların el hijyenine dikkat etmesi gerektiği vurgulanan Dünya El Hijyeni Günü etkinliğinde “Hayatımızın her anında kullandığımız ellerimiz, bakterilerin en fazla barındığı yerlerdir. El yıkamak kişisel hijyen açısından büyük önem taşır. Hastalıkların yayılmasından ve hastalığın oluşmasından bizleri her daim korur. Ayrıca el yıkanmasındaki sıklık, sağlığımız için çok önemlidir. Bu nedenle başta DSÖ “Elinizi yıkayarak HAYAT KURTARIN” kampanyasına katılmayı önermektedir. Bizler de hastane yönetimi olarak bizlerde, her yıl “El Hijyeni” farkındalık günlerinde bu tür aktivitelerin arttırılması, farkındalığın oluşturulması noktasında elimizden geldiğince hem rehberlik yapma, hem süreçleri koordine etme noktasında çalışmalarımızı büyük bir hızla devam ettireceğiz. Unutulmamalıdır ki temiz eller, sağlık sistemini daha güçlü ve güvenli hale getirir” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

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