“Sağlığı yerinde olan herkes kan versin”

Kızılay Kan Merkezi’nde kan veren Vali Çiftçi, Çorumlulara çağrıda bulunarak sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı, kan bağışında bulunmasını istedi.

Yapılamayan tek ilacın kan olduğunu söyleyen Çiftçi, “Tek bir kaynağı var, oda insan. Sağlıklı olan kan verebilecek durumda olan vatandaşlarımızı Kızılay’a başvurarak kan bağışında bulunmaları önem arz ediyor” dedi.

Çorum’da günlük 60-65 ünite kan bağışına ihtiyaç bulunduğunu belirten Çiftçi, “Ancak gerek içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde gerekse Ramazan ayının etkisiyle kan bağışları düşmüştü. Sağlığı, sıhhati yerinde olan tüm hayırsever Çorumlulara kan bağışında bulunmayı tavsiye ediyorum. Sağlığımız, sıhhatimiz yerindeyse 3-4 ayda bir kan vermek suretiyle kana ihtiyacı olanlara yardımcı olabiliriz. Bu süreçte hayırseverlere, kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Kan bağışıyla insana yardımcı olduğunuz gibi doğaya da bir fidan dikilmiş oluyor” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)